السعودية تدين الضربات الإسرائيلية على إيران

وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني وعددًا من كبار القادة العسكريين في طهران، ووصفتها بأنها "عدوان صارخ".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" يمثل تقويضًا لـ"سيادة إيران وأمنها"، ويُعد "انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان: "وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، فإنها تؤكد أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يتحمل مسؤولية كبيرة في وقف هذا العدوان".

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