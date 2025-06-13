الجيش الأردني: اعترضنا صواريخ ومسيرات دخلت مجالنا الجوي

وكالات

قال الجيش الأردني في بيان، الجمعة، إن طائرات سلاح الجو الملكي ومنظومات الدفاع اعترضت صواريخ ومسيرات دخلت المجال الجوي الأردني.

وأوضح الجيش الأردني، أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ ومسيرات بمناطق مأهولة بالسكان.

أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، بتفعيل صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان ومحافظة إربد شمالي البلاد.

وأشارت قناة "الجزيرة" نقلا عن مراسلها، إلى أن الأمن الأردني يطلب من الأردنيين عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم.

وذكرت القناة 12 العبرية، الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ إسقاط المسيرات الإيرانية التي أطلقت باتجاه اسرائيل فوق دول الجوار.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو بدأ باعتراض المسيرات الإيرانية قبل وصولها المجال الجوي الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوضح أن إيران أطلقت 100 مسيرة باتجاه إسرائيل.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين، الجمعة، إن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي سيأتي في الساعات القادمة وسيكون متواصلا ومتلاحقا.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن التقدير في إسرائيل بأن رد إيران سيأتي على مراحل تبدأ بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية.

وأوضحت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رد إيران قد يشمل إطلاق مئات الصواريخ البالستية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن الهجوم على إيران قتل رؤوس المنظومة الأمنية الإيرانية، كما استهدف المنظومة الدفاعية لطهران.

وأشار المتحدث، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يهاجم في الأراضي الإيرانية، مضيفا "طيارونا يهاجمون وما زالوا يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية".

وأوضح المتحدث، أن 200 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، مشيرا إلى أنه تم استخدام 300 قنبلة في إطار تنفيذ الهجمات على إيران، مؤكدا أن إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي و"هدف عمليتنا هو القضاء على التهديد".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل رئيس الحرس الثوري ورئيس الأركان وبعض الأسماء التي سيُعلن عنها لاحقا.