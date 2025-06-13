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الولايات المتحدة تصدر تنبيهًا أمنيًا لموظفيها في إسرائيل

09:53 ص الجمعة 13 يونيو 2025

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة- مصراوي:

أصدرت الولايات المتحدة تنبيهًا أمنيًا لموظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم المقيمين في إسرائيل، وسط استعدادات البلاد لاحتمال وقوع رد انتقامي من إيران، عقب الضربات التي نُفذت فجر الجمعة.

وجاء في التنبيه: "بسبب الوضع الأمني الراهن، طلبت السفارة الأمريكية من جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر".

كما دعت الاستشارة المواطنين الأمريكيين إلى "التحلي بأقصى درجات الحذر وتعزيز وعيهم الأمني"، مع التأكيد على ضرورة معرفة موقع أقرب ملجأ يمكن اللجوء إليه في حال وقوع أحداث طارئة، مثل إطلاق صواريخ أو قذائف هاون أو غيرها من القذائف.

واختتمت السفارة تنبيهها بالقول إن "البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة".

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