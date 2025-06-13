التلفزيون الإيراني: مقتل رئيس الأركان محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي

وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وذلك جراء الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا عسكريًا داخل الأراضي الإيرانية.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم الذي لم تُعلن تفاصيله الرسمية بعد، أدى إلى مقتل باقري وعدد من القيادات العسكرية، في تطور يُعد من أبرز التصعيدات المباشرة بين إسرائيل وإيران منذ بدء التوترات الأخيرة.

اللواء محمد باقري من أبرز القادة العسكريين في إيران، ويشغل منصبه منذ عام 2016، ويتمتع بنفوذ واسع في صياغة السياسات الدفاعية لطهران.

ويأتي الإعلان وسط تهديدات متبادلة بين الجانبين، وتأكيدات من الحرس الثوري والجيش الإيراني بالرد القاسي على ما وصفوه بـ"العدوان الصهيوني".