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ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات

07:05 ص الجمعة 13 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف"، مشددًا على أهمية منع طهران من تطوير قدراتها النووية.

وأضاف ترمب: "نأمل أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات"، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يحد من أنشطتها النووية ويعيد الاستقرار للمنطقة.

تأتي تصريحاته في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، بعد ضربات شنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد شخصيات عسكرية وعلماء نووين ومنشآت نووية في إيران.

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