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الجيش الإيراني: نخوض معارك جوية في سماء بلادنا وسنعلن النتائج لاحقًا

06:59 ص الجمعة 13 يونيو 2025

طائرتان حربيتان (أرشيفية)

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وكالات

أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، أن القوات المسلحة، بمساندة من الحرس الثوري، "تخوض في هذه الأثناء معارك في سماء البلاد"، دون أن يكشف عن تفاصيل العمليات الجارية أو المواقع المستهدفة.

وأضاف البيان العسكري أن "نتائج هذه المواجهات سيتم الإعلان عنها لاحقًا"، في إشارة إلى استمرار التصدي لما وصفه بـ"العدوان الجوي"، في ظل التصعيد العسكري المتبادل مع إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت نووية وشخصيات عسكرية وعلمية إيرانية، وردود تهديد إيرانية متصاعدة توعدت برد "قاسٍ ومزلزل".

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