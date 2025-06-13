إعلان

إيران تتوعد برد قاسٍ.. ونتنياهو يدعو الإسرائيليين لمرحلة طويلة في الملاجئ

06:50 ص الجمعة 13 يونيو 2025

متداولة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

توعد الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، برد حازم على الغارات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "إيران ستلقن نتنياهو درسًا قاسيًا"، مضيفًا أن "العدوان غير قابل للتحمل وسيُواجَه بما يستحق".

جاء ذلك في إطار ردود الفعل الإيرانية المتصاعدة عقب الضربات التي استهدفت مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية.

ومن جهتها، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن "لإيران الحق الكامل في الرد على إسرائيل، وفقًا لما يكفله القانون الدولي في الدفاع عن النفس"، مؤكدةً أن الرد سيكون "في الوقت والمكان المناسبين".

وفي المقابل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه إلى الاستعداد لمرحلة طويلة من التأهب، قائلًا: "أطلب منكم التحلي بالصبر والبقاء في الملاجئ لفترة أطول من السابق"، محذرًا من أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات أمنية متسارعة.

وأضاف نتنياهو أن العملية العسكرية ضد إيران أُطلق عليها اسم "الشعب كالأسد"، مشيرًا إلى أنها تعكس "إيمان القيادة بقدرة الشعب الإسرائيلي على الصمود والتكاتف في وجه التحديات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اغتيال قادة بالحرس الثوري الإيراني إسرائيل تنفذ اغتيالات لكبار القادة الإيرانيين ضرب المنشآت العسكرية في إيران الحرب الإسرائيلية على إيران انفجارات في طهران ومدن إيرانية الشرق الأوسط يشتعل إسرائيل تضرب إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران
بعد ضرب إيران.. كاتس يعلن الطوارئ في كل الأراضي المحتلة