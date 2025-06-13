وكالات

توعد الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، برد حازم على الغارات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "إيران ستلقن نتنياهو درسًا قاسيًا"، مضيفًا أن "العدوان غير قابل للتحمل وسيُواجَه بما يستحق".

جاء ذلك في إطار ردود الفعل الإيرانية المتصاعدة عقب الضربات التي استهدفت مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية.

ومن جهتها، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن "لإيران الحق الكامل في الرد على إسرائيل، وفقًا لما يكفله القانون الدولي في الدفاع عن النفس"، مؤكدةً أن الرد سيكون "في الوقت والمكان المناسبين".

وفي المقابل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه إلى الاستعداد لمرحلة طويلة من التأهب، قائلًا: "أطلب منكم التحلي بالصبر والبقاء في الملاجئ لفترة أطول من السابق"، محذرًا من أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات أمنية متسارعة.

وأضاف نتنياهو أن العملية العسكرية ضد إيران أُطلق عليها اسم "الشعب كالأسد"، مشيرًا إلى أنها تعكس "إيمان القيادة بقدرة الشعب الإسرائيلي على الصمود والتكاتف في وجه التحديات".