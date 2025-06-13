خامنئي: إسرائيل ستواجه مصيرًا مريرًا ومؤلمًا لا محالة

وكالات

توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، إسرائيل بـ"مصير مرير ومؤلم"، ردًا على الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، فجر الجمعة.

وقال خامنئي في بيان رسمي إن "الكيان الصهيوني ارتكب جريمة كبرى، وقد أعدّ لنفسه بهذا الفعل مصيرًا لا محالة سيلقاه"، مؤكدًا أن الرد الإيراني قادم ولن يتأخر، وسيكون بمستوى حجم الاعتداء.

تصريحات المرشد جاءت بعد ساعات من إعلان طهران مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري وشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "الأوسع منذ عقود".

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في منطقة نارمك شرقي العاصمة طهران، جراء الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم، ضمن ما وصفته الأخيرة ببدء عملية عسكرية شاملة ضد إيران.

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد أسفرت الهجمات عن مقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، بالإضافة إلى سقوط عدد من كبار الشخصيات العسكرية والعلمية.

وأكدت الوكالة أن من بين القتلى العالمان النوويان مهدي طهرنجي، رئيس الجامعة الحرة في طهران، وفريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، في تطور يُعد ضربة بالغة للمؤسسات النووية والعسكرية في البلاد.

وتأتي هذه الغارات في إطار عملية إسرائيلية وُصفت بأنها الأوسع من نوعها، واستهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في عدد من المدن الإيرانية. وتزعم تل أبيب أن هذه الحملة تهدف إلى "تحييد التهديد الإيراني المتصاعد"، لا سيما في ما يتعلق بالقدرات الصاروخية والنووية.