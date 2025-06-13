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التلفزيون الإيراني: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في الهجوم الإسرائيلي الواسع

06:06 ص الجمعة 13 يونيو 2025

الدمار في إيران جراء الغارات الإسرائيلية

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وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في منطقة نارمك شرقي العاصمة طهران، جراء الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم، ضمن ما وصفته الأخيرة ببدء عملية عسكرية شاملة ضد إيران.

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد أسفرت الهجمات عن مقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، بالإضافة إلى سقوط عدد من كبار الشخصيات العسكرية والعلمية.

وأكدت الوكالة أن من بين القتلى العالمان النوويان مهدي طهرنجي، رئيس الجامعة الحرة في طهران، وفريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، في تطور يُعد ضربة بالغة للمؤسسات النووية والعسكرية في البلاد.

وتأتي هذه الغارات في إطار عملية إسرائيلية وُصفت بأنها الأوسع من نوعها، واستهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في عدد من المدن الإيرانية. وتزعم تل أبيب أن هذه الحملة تهدف إلى "تحييد التهديد الإيراني المتصاعد"، لا سيما في ما يتعلق بالقدرات الصاروخية والنووية.

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