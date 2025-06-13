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المتحدث باسم الأركان الإيرانية: سنرد بقوة على واشنطن وتل أبيب

05:54 ص الجمعة 13 يونيو 2025

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وكالات

أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "ستدفعان الثمن" نتيجة الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية داخل إيران، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية".

وقال المتحدث إن "الهجوم لن يمر دون رد"، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني سيكون حازمًا ومتناسبًا مع حجم العدوان، وموضحًا أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في استخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "الاستفزازات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ستقود إلى تداعيات واسعة"، مشددًا على أن إيران لن تسمح بفرض معادلات ردع جديدة على حساب أمنها القومي.

وفي إشارة إلى الاستعداد لأي تصعيد عسكري، أعلن المسؤول العسكري عن إغلاق المجال الجوي الإيراني في مختلف المحافظات، مؤكدًا اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الجاهزية الدفاعية الكاملة في عموم البلاد.

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