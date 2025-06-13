وكالة الأنباء الإيرانية: طهران تُعدّ لرد حاسم على هجمات إسرائيل

طهران - إرنا:

أكد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، صباح الجمعة، أن طهران تعمل على إعداد خطة رد حازمة على الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد العاصمة وعدة مدن أخرى في البلاد.

وأوضح المصدر أن الرد سيكون "حاسمًا ومتناسبًا مع حجم العدوان"، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية في إيران تُجري تقييمًا شاملًا للوضع الميداني لتحديد طبيعة الرد وتوقيته.

وتأتي هذه التصريحات عقب سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وقد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، الجمعة، بمقتل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي، من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.