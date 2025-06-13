إعلان

التلفزيون الإيراني: أنباء غير مؤكدة عن اغتيال قائد الحرس الثوري وعالم نووي

04:50 ص الجمعة 13 يونيو 2025

حسين سلامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن التلفزيون الإيراني، صباح الجمعة، ورود أخبار غير مؤكدة بشأن اغتيال اللواء حسين سلامي، القائد العام لـ الحرس الثوري الإيراني، وذلك في أعقاب موجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع حساسة داخل البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران.

كما أعلن التلفزيون الإيراني عن أنباء غير مؤكدة عن شخصيات رسمية إيرانية أخرى مسؤولة بالملف النووي، ومنهم: فريدون عباسي العالم النووي والرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية النووية، ورئيس الجامعة الحرة في العاصمة الإيرانية طهران.

ولم تُصدر الجهات الرسمية الإيرانية حتى الآن أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء، وسط حالة من الغموض والتكتم الشديدين، في حين تستمر التغطية المكثفة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول تطورات الهجوم الإسرائيلي وأهدافه المحتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسين سلامي الحرب الإسرائيلية على إيران إسرائيل تضرب إيران إسرائيل تهاجم إيران إسرائيل تنفذ اغتيالات لكبار القادة الإيرانيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران
بعد ضرب إيران.. كاتس يعلن الطوارئ في كل الأراضي المحتلة