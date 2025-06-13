أعلن التلفزيون الإيراني، صباح الجمعة، ورود أخبار غير مؤكدة بشأن اغتيال اللواء حسين سلامي، القائد العام لـ الحرس الثوري الإيراني، وذلك في أعقاب موجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع حساسة داخل البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران.

كما أعلن التلفزيون الإيراني عن أنباء غير مؤكدة عن شخصيات رسمية إيرانية أخرى مسؤولة بالملف النووي، ومنهم: فريدون عباسي العالم النووي والرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية النووية، ورئيس الجامعة الحرة في العاصمة الإيرانية طهران.

ولم تُصدر الجهات الرسمية الإيرانية حتى الآن أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء، وسط حالة من الغموض والتكتم الشديدين، في حين تستمر التغطية المكثفة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول تطورات الهجوم الإسرائيلي وأهدافه المحتملة.