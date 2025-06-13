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مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل

04:30 ص الجمعة 13 يونيو 2025

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وكالات

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي فجر الجمعة "حتى إشعار آخر"، وفق ما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية ضد أهداف داخل إيران.

ولم تُحدَّد أي تفاصيل بشأن موعد إعادة فتح المجال الجوي، فيما تواصل القوات الجوية الإسرائيلية تنفيذ غارات قالت إنها تستهدف منشآت عسكرية ونووية في عمق الأراضي الإيرانية.

ومن جهتها، أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية تحويل مسارات رحلاتها وإيقاف حركة الطيران المدني، مع تأكيد إغلاق المجال الجوي بالكامل، في إجراء احترازي يعكس التوتر المتصاعد في المنطقة.

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