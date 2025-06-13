نتنياهو: العملية ضد إيران مستمرة حتى تدمير قدراتها النووية والصاروخية

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية العسكرية الجارية ضد إيران ستتواصل "طالما اقتضى الأمر"، مشددًا على أن هدفها الرئيس هو "تدمير البنية التحتية النووية والصاروخية بعيدة المدى" التي تطورها طهران.

وقال نتنياهو، في تصريحات متلفزة، إن إيران "تسعى للحصول على سلاح نووي يشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل"، مضيفًا أن طهران "اتخذت خطوات ملموسة لتسليح برنامجها النووي"، وتخطط لإنتاج ما يصل إلى 10 آلاف صاروخ باليستي خلال السنوات المقبلة، ما وصفه بأنه "تهديد لا يمكن تجاهله".

وأضاف: "إيران تبني منظومة صاروخية هائلة وتعد العدّة للقضاء على إسرائيل"، مؤكدًا أن "من واجبنا التصدي لهذا المخطط، ولا يمكن ترك هذا التهديد للجيل القادم".

كما وصف نتنياهو النظام الإيراني بأنه "وحش إرهابي يسعى لتدمير إسرائيل"، متوجهًا برسالة إلى الشعب الإيراني بالقول: "لسنا أعداءكم، عدونا وعدوكم هو النظام الإيراني، وتحرركم منه بات قريبًا".

واعتبر أن الحرب الحالية "ليست دفاعًا عن إسرائيل فقط، بل عن المنطقة بأكملها والعالم"، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه ما وصفه بـ"الإرهاب الإيراني"، لكنه طمأن مواطنيه بقوله: "لدينا أيام عصيبة، لكننا سننتصر".

وتأتي هذه التصريحات عقب تنفيذ إسرائيل ضربة جوية ثانية استهدفت منشآت نووية في مدينة نطنز، بعد غارة افتتاحية فجر الجمعة، شملت أهدافًا عسكرية ونووية في عدد من المدن الإيرانية.