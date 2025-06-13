وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تحت اسم "الأسد الصاعد"، مؤكدًا أن العملية ستتواصل على عدة مراحل، في ظل ما وصفه بـ"الفرصة المواتية سياسيًا وعسكريًا".

ووفقًا لتقارير إعلامية، نفّذت عشرات الطائرات الإسرائيلية غارة افتتاحية في قلب إيران، تبعتها ضربة ثانية استهدفت العاصمة طهران، بينما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي مطلع أن "هذا ليس هجومًا ليوم واحد"، بل يشكل بداية لجولات متتالية تستهدف قدرات إيران العسكرية والنووية.

وفي تصريحات لاحقة، أقر نتنياهو بأن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات هجومية تتيح لها ضرب إسرائيل، رغم العملية الجارية، مشددًا على أن "الخطر لم يزُل بعد". ودعا الإسرائيليين إلى "التحلي بالصبر والصمود"، مؤكدًا أن الضربة كانت ضرورية لدرء تهديدات وشيكة.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد، عقب سلسلة غارات استهدفت مواقع قالت تل أبيب إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وبرنامج طهران النووي.