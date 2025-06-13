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روبيو: واشنطن لا تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران

04:01 ص الجمعة 13 يونيو 2025

إسرائيل تضرب إيران

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وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي الإيرانية فجر الجمعة، مشددًا على أن "الرئيس دونالد ترمب وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة".

تصريحات روبيو تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا لافتًا بعد إعلان إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية داخل إيران، فيما تتجه الأنظار إلى الموقف الأمريكي من هذه التطورات، لا سيما في ظل الحساسية الإقليمية لأي تدخل مباشر.

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