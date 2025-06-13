الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ ضربة استباقية فجر الجمعة، استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في مناطق متفرقة داخل إيران، دون أن يحدد تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو نتائج العملية.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر أمنية أن العملية تستهدف تصفية مسؤولين إيرانيين بارزين في طهران، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهدف من الضربة يتمثل في "إزالة التهديد النووي الإيراني".

وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، فإن إحدى الغارات أصابت حيًّا يقطنه عدد من كبار قادة "الحرس الثوري" الإيراني، بالتزامن مع سلسلة انفجارات عنيفة هزّت العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفادت به وكالات أنباء إيرانية ودولية.

ولم تُصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح طبيعة الانفجارات أو المواقع المستهدفة، فيما يسود ترقب حذر في المنطقة وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.