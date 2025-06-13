إعلان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران

03:56 ص الجمعة 13 يونيو 2025

الضربة الإسرائيلية ضد إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ ضربة استباقية فجر الجمعة، استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في مناطق متفرقة داخل إيران، دون أن يحدد تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو نتائج العملية.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر أمنية أن العملية تستهدف تصفية مسؤولين إيرانيين بارزين في طهران، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهدف من الضربة يتمثل في "إزالة التهديد النووي الإيراني".

وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، فإن إحدى الغارات أصابت حيًّا يقطنه عدد من كبار قادة "الحرس الثوري" الإيراني، بالتزامن مع سلسلة انفجارات عنيفة هزّت العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفادت به وكالات أنباء إيرانية ودولية.

ولم تُصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح طبيعة الانفجارات أو المواقع المستهدفة، فيما يسود ترقب حذر في المنطقة وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل تضرب إيران إسرائيل تهاجم إيران ضرب إيران الحرب على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران
بعد ضرب إيران.. كاتس يعلن الطوارئ في كل الأراضي المحتلة