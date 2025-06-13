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بعد ضرب إيران.. كاتس يعلن الطوارئ في كل الأراضي المحتلة

03:43 ص الجمعة 13 يونيو 2025

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وكالات:

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فرض حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية بجميع أنحاء الأراضي المحتلة، وذلك عقب ما وصفه بـ"هجوم وقائي" شنّه سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف داخل إيران فجر الجمعة.

وأوضح كاتس أن هذا القرار جاء استباقًا لهجمات متوقعة من الجانب الإيراني، تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرض سكانها المدنيين لهجوم في "المستقبل القريب جدًا".

وكانت انفجارات عنيفة قد هزّت العاصمة الإيرانية طهران فجر الجمعة، وفق ما نقلته وكالات أنباء إيرانية ودولية. وفي الوقت ذاته، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قواتها الجوية "تنفذ هجمات داخل إيران حاليًا"، دون أن توضح تفاصيل إضافية.

ولا تزال السلطات الإيرانية تلتزم الصمت حيال طبيعة الانفجارات أو مواقعها، وسط ترقّب إقليمي ودولي لمآلات التصعيد العسكري المتسارع بين الطرفين.

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بعد ضرب إيران.. كاتس يعلن الطوارئ في كل الأراضي المحتلة