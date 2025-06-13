إسرائيل تبدأ الحرب على إيران

وكالات:

هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الإيرانية طهران فجر الجمعة، وفق ما أفادت به وكالات أنباء إيرانية وعالمية. وقد تزامن ذلك مع إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي "ينفذ هجمات داخل إيران في هذه الأثناء"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الجانب الإيراني تؤكد طبيعة الانفجارات أو مواقعها الدقيقة، في حين يسود ترقب واسع لموقف السلطات الإيرانية وتداعيات التصعيد العسكري المحتمل في المنطقة.