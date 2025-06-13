طائرة أمريكية تخرج عن المدرج وتهبط على العشب في مطار بوسطن

طائرة أمريكية تخرج عن المدرج وتهبط على العشب

القاهرة- مصراوي

خرجت طائرة تابعة لشركة JetBlue عن المدرج واتجهت نحو منطقة عشبية بعد هبوطها في مطار لوغان الدولي بمدينة بوسطن الأمريكية يوم الخميس، بحسب ما أفادت به السلطات الرسمية.

وأكدت هيئة موانئ ولاية ماساتشوستس أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأظهرت الصور الركاب وهم ينزلون من الطائرة من طراز إيرباص A220 عبر السلالم المحمولة بعد توقفها على العشب خارج المدرج.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة: "تم إغلاق المدرج في الوقت الحالي أثناء تقييم وضع الطائرة، ويتم نقل الركاب بالحافلات إلى مبنى الركاب".

وأوضحت الشركة، أن الرحلة رقم 312 كانت قادمة إلى بوسطن من مطار أوهير الدولي في شيكاغو.

وفي بيان لاحق، أكدت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أنها ستفتح تحقيقًا في الحادث.