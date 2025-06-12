المجلس الوزاري المصغر يبحث تغييرات الوسطاء على مسودة ويتكوف

المجلس الوزاري المصغر يبحث تغييرات الوسطاء على مسو

وكالات

نقلت القناة 13 عن مصدر إسرائيلي، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر يبحث التغييرات التي اقترحها الوسطاء على مسودة ويتكوف.

وأضاف المصدر أن لدى إسرائيل بالفعل إمكانية قبول التغييرات في مقترح صفقة الأسرى.

كانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت بدء اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.

وأضافت الهيئة أن لقاءً سيعقد غدًا في أوروبا، يجمع ويتكوف ورئيس الموساد ووزير الشؤون الإستراتيجية، وسط ترجيحات ببحث ملفات أمنية حساسة.