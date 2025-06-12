كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

شارك، مساء اليوم الخميس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الاحتفال الذي أقامته سفارة روسيا بالقاهرة بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة العيد الوطني لروسيا، وذلك بحضور جورجي بوريسينكو Georgiy Borisenko سفير دولة روسيا لدى مصر، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والسفراء.

شارك في الاحتفال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى.

كما حضر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، بالإضافة إلى أحمد قذاف الدم، والمستشار أحمد الفضالي.

وشارك في الاحتفالية الرئيس اليمني الأسبق السيد علي ناصر محمد ورئيس مجموعة السلام العربي حاليًا، والسيد عبدالحكيم عبدالناصر، وسفراء كل من قطر والأردن والعراق والبحرين.

وحرص وزير السياحة، على تقديم التهنئة للجانب الروسي قيادة وشعباً، متمنياً لهم مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين مصر وروسيا في مختلف المجالات ولاسيما مجال السياحة، مؤكداً على الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.

من جانبه، استهل السيد سفير روسيا لدى مصر، الاحتفال بإلقاء كلمة، أعرب خلالها عن تقدير بلاده للتطور الناجح في العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لافتاً إلى معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي التي وقعها الرئيسان المصري والروسي والعضوية المشتركة في مجموعة البريكس.

وأشار السيد السفير إلى آوجه التعاون المختلفة بين البلدين في مجالات عدة، مشيراً إلى أن هناك ملايين من السائحين الروس يحرصون على زيارة مصر والاستمتاع بالمنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الآثار المصرية في وادي النيل.