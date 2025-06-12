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وزيرة خارجية السويد تطالب بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

08:43 م الخميس 12 يونيو 2025

وزيرة الخارجية السويدية

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وكالات

دعت وزيرة الخارجية السويدية إلى فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين والمستوطنين الذين يروّجون للاستيطان ويعارضون حل الدولتين، محذرة من أن التوسع العسكري في غزة يقوض أي فرصة لتسوية سياسية.

وأكدت أن الوضع الإنساني في غزة "كارثي ولا يُطاق"، مشددة على ضرورة ضمان وصول فوري وآمن للمساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، وتمكين عمل إنساني واسع ونزيه ومستقل، مع احترام القانون الإنساني الدولي.

وأضافت الوزيرة أن استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية أمر مرفوض، مؤكدة رفض أي محاولات لتقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان.

ونددت الوزيرة برفض إسرائيل إدخال المساعدات واستهداف نقاط توزيعها، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تجويع المدنيين ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.

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