ترامب: هجوم إسرائيل على إيران ليس وشيكا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هجوم إسرائيل على إيران بسبب برنامجها النووي ليس وشيكا، ولكن " يمكن أن يحدث بدون شك".

كان رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، أعلن انطلاق سلسلة من المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.

وتتزامن المناورات العسكرية مع تقارير تشير إلى هجوم إسرائيل وشيك محتمل على إيران.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس، إن "العدو يهددنا في بعض الأوقات لكن نقول إننا مستعدون لأي سيناريوهات وأي ظروف".

وحذر سلامي، العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته، مؤكدا جاهزية طهران واستعدادها لمواجهة أي حروب على أي مستويات.

وشدد سلامي، على أنه "إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء فسيكونون عبرة للتاريخ"، موضحا أن ردود إيران القادمة على إسرائيل لن تكون كعمليتي "الوعد الصادق" وستكون أشد قوة وتدميرا.