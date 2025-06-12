صدفة أنقذت حياتها.. مسافرة تنجو من كارثة الطائرة الهندية

وكالات

نجت مسافرة تدعى "بهومي تشوهان" من كارثة تحطم الطائرة الهندية المتجهة إلى لندن، بعدما فوتت الرحلة بفارق 10 دقائق فقط في مطار أحمد آباد، وهو ما يرجح أنه أنقذ حياتها.

وكانت الطائرة، من طراز بوينج 787-8 وتحمل رقم الرحلة AI-171، قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها، وعلى متنها 242 شخصًا بينهم 12 من الطاقم.

وأفادت السلطات بأن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد إرسال نداء استغاثة، وتحطمت فوق مبنى سكني يُرجّح أنه مستشفى، ما تسبب في مقتل العشرات.

البيانات الرسمية أوضحت أن قائد الطائرة هو الكابتن سوميت سابهروال، بخبرة تفوق 8200 ساعة طيران، وكان برفقته مساعد الطيار كليف كوندار.

وتبين أن غالبية الركاب يحملون الجنسية الهندية، إلى جانب 53 بريطانيًا، وسبعة برتغاليين، وكندي واحد.

التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحادث، بينما أكدت شركة الطيران أن الرحلة كانت تقل عددًا كبيرًا من العائلات والمسافرين لقضاء العطلات، مما يُضفي طابعًا إنسانيًا مأساويًا على الحادث.