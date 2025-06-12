(د ب أ)

أقر الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية جديدة على المنتجات الزراعية والأسمدة الواردة من روسيا وبيلاروس، في محاولة للحد من تمويل روسيا للحرب في أوكرانيا.

واعتمدت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي لائحة للرسوم الجمركية، اليوم الخميس، خلال اجتماع في لوكسمبورج، بعدما منح البرلمان الأوروبي موافقته من قبل.

وتوسع هذه اللائحة الرسوم الجمركية لتشمل منتجات لم تكن مشمولة بالرسوم الحالية، من بينها السكر والخل والدقيق وأعلاف الحيوانات.

وجاء في بيان صادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنه عندما يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو، ستخضع جميع المنتجات الزراعية الروسية للرسوم الجمركية.

وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية ستفرض على منتجات مثلت نحو 15% من إجمالي الواردات الزراعية من روسيا في عام 2023.

وبحسب البرلمان الأوروبي، فإن واردات هذه المنتجات من روسيا سجلت ارتفاعا كبيرا مجددا في عام 2024.

كما تنص اللائحة أيضا على فرض رسوم جمركية بنسبة 5ر6% على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروس.

وقال البرلمان الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي استورد حوالي ربع الأسمدة المشمولة بالرسوم الجديدة من روسيا عام 2023، بقيمة تقارب 28ر1 مليار يورو (49ر1 مليار دولار.)

ومن المقرر أن تزداد الرسوم الجمركية الجديدة تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، من نحو ما بين 40 إلى 45 يورو للطن في عامي 2025-2026، لتصل إلى ما بين 315 و430 يورو للطن بحلول عام 2028.