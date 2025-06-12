صاحب المقعد A11.. الهند تعثر على ناج وحيد من الطائرة المنكوبة

القاهرة- مصراوي

كشف مفوض شرطة مدينة أحمد آباد، جي. إس. مالك، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء آسيا الدولية (ANI)، أن السلطات عثرت على ناجٍ وحيد من بين ركاب طائرة "إير إنديا" التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد، متجهة إلى لندن.

وقال مالك: "عثرنا على أحد الركاب، ويدعى راميش فيسواشكومار، وهو كان جالسًا في المقعد 11A. تم إنقاذه من موقع الحادث ونُقل إلى المستشفى، حيث يتلقى العلاج حاليًا. حالته مستقرة نسبيًا".

وأضاف: "حتى الآن لا يمكننا تأكيد الحصيلة النهائية للضحايا، لكن الطائرة كانت تقل 242 شخصًا وتحطمت في منطقة سكنية، وهو ما قد يرفع من عدد الوفيات. فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عمليات البحث والإخلاء".

ويُعتبر هذا الحادث أكبر كارثة جوية تشهدها الهند منذ أكثر من عشر سنوات، وأول حادث مميت لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر.

قُتل أكثر من 200 شخص عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 راكبًا، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مدينة أحمد آباد في غرب الهند يوم الخميس، في ما يُعد أسوأ كارثة طيران في العالم خلال عقد.

سقطت الطائرة في منطقة سكنية، واصطدمت بسكن طلاب كلية الطب خلال فترة الغداء، بينما كانت في طريقها إلى مطار "غاتويك" جنوب العاصمة البريطانية.

وصرّح قائد شرطة المدينة جي. إس. مالك لـ"رويترز" أن السلطات انتشلت 204 جثث من موقع الحادث، ولم ترد أي تقارير عن ناجين. ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن الشرطة أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.