"الكرومينج".. تحدي خطير على مواقع التواصل يودي بحياة مراهقة أمريكية

(وكالات)

توفيت مراهقة أمريكية تبلغ من العمر 19 عامًا في ولاية أريزونا، إثر محاولتها تنفيذ تحدٍ خطير متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُعرف باسم "الكرومينج"، يقوم خلاله المشاركون باستنشاق بخاخات تنظيف لوحات المفاتيح.

وتعرضت الفتاة رينا أوروك، المنحدرة من مدينة تيمبي، لتوقف مفاجئ في القلب، وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة غيبوبة، قبل أن تُعلن وفاتها دماغيًا بعد أسبوع من دخولها وحدة العناية المركزة.

وأكد الأطباء أن الوفاة ناجمة عن "التسمم بالاستنشاق"، وهي حالة ناتجة عن استنشاق مواد كيميائية تتسبب في حرمان الجسم من الأوكسجين، ما يؤدي إلى فشل في الأعضاء الحيوية وفي تعليقه على الحادثة، قال والد الفتاة، آرون أوروك، لقناة "إيه زد فاميلي" : "كانت تحلم بالشهرة، وقالت لي ذات مرة: ’سأصبح مشهورة، فقط انتظر‘... لكنها رحلت في ظروف مؤلمة".

من جهتها، أوضحت والدتها أن هذا النوع من البخاخات يباع بحرية دون طلب هوية أو إشراف رقابي، مشيرة إلى أنه لا يُكتشف في اختبارات المخدرات التقليدية، ما يجعله سهل الوصول إليه من قبل المراهقين.

وقال الدكتور راندي وايزمان، رئيس وحدة العناية المركزة في المستشفى الذي عالج الفتاة، إن استنشاق هذه المواد يُحدث نشوة قصيرة لكنها قد تؤدي إلى توقف القلب، وتلف الدماغ، وفشل الكبد والرئتين.