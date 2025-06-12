السعودية تستعد لإعدام 26 مدانا مصريًا.. ومناشدة أممية لوقف التنفيذ

(وكالات)

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مدانًا مصريًا تحتجزهم في سجن تبوك شمالي المملكة.

وفي بيان منشور على الموقع الرسمي للمفوضية، ناشد أحد خبراء الأمم المتحدة السعودية وقف الإعدامات، لأن الاتهامات الموجهة للمحكومين تتعلق بجرائم مخدرات لا ترقى إلى "الجرائم الأشد خطورة" بحسب المعايير الأممية.

وقال موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي، إن تنفيذ العقوبة في هذه الحالات يمثل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات السعودية بإعادة النظر في أحكام الإعدام، خصوصًا أنها لا تفي بتعريف "أخطر الجرائم" الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد الرياض طرفًا فيه.

ومنذ بداية عام 2025، وثّقت تقارير حقوقية تنفيذ السعودية لأكثر من 141 حكمًا بالإعدام، بينهم نحو 68 من الأجانب، معظمهم أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بحسب المفوضية.