الكويت تلزم العمالة الوافدة بالحصول على تصريح مغادرة مسبق قبل السفر

(وكالات)

أعلنت السلطات الكويتية فرض شرط جديد يُلزم العمال الأجانب في القطاع الأهلي بالحصول على تصريح مغادرة معتمد من صاحب العمل قبل السفر إلى خارج البلاد، ابتداءً من 1 يوليو 2025.

ويأتي هذا الإجراء بموجب تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ويقضي بأن يتقدم العامل الراغب بالسفر بطلب رسمي يتضمن بياناته وتاريخ مغادرته، على أن يُرفع إلكترونيًا عبر منصة القوى العاملة.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم حركة سفر العمالة الوافدة، وضمان إخطار أصحاب العمل بشكل رسمي قبل مغادرة أي موظف، في محاولة لتفادي حالات السفر المفاجئ أو الهروب، التي تسببت في نزاعات قانونية سابقة.

ويأتي القرار، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه "إصلاح تنظيمي" لبيئة العمل.