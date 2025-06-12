السفارة الأمريكية ببغداد: عملية إجلاء مواطنينا إلزامية بأمر رسمي

وكالات

أكد متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، أن عملية إجلاء مواطنيه ليست طوعية بل مغادرة إلزامية بأمر رسمي.

وأوضح المتحدث، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن المغادرة فورية ولن يكشف عدد الموظفين المغادرين لدواع أمنية، مشيرا إلى أن أمر المغادرة يشمل السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل.

وقال المتحدث، إن مغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين جاءت بسبب تصاعد التوتر الإقليمي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، مساء الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من السفارة في بغداد.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن أمر وزارة الخارجية الأمريكية يأتي بسبب احتمال اندلاع اضطرابات إقليمية، مشيرين إلى أن الخارجية تجيز أيضا مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

وأكد مسؤول أمريكي، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" على أهبة الاستعداد لدعم أي إجلاء محتمل للموظفين الأمريكيين من السفارة في بغداد.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الوزارة قررت تقليص عدد موظفيها في السفارة ببغداد بناء على تحليلها للوضع الأمني.

وذكر مسؤول دفاعي أمريكي، أن القيادة الوسطى الأمريكية تتابع التوتر في الشرق الأوسط وسلامة أفرادها وعائلاتهم أولوية، مؤكدا أن وزير الدفاع بيت هيجسيث صرح بمغادرة طوعية لعائلات العسكريين من أماكن بمنطقة القيادة الوسطى.

وأشار المسؤول الدفاعي الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن القيادة الوسطى تنسق مع الخارجية وحلفائها وشركائها في المنطقة للحفاظ على الجاهزية.