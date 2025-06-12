الجيش اللبناني يزيل سواتر ترابية ويعيد فتح طرقات مغلقة بالجنوب

بيروت - (د ب أ)

أزال الجيش اللبناني اليوم الخميس، عددا من السواتر الترابية وأعاد فتح طرقات في خراج بلدة شبعا في جنوب لبنان، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقها سابقاً.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 12/6/2025، ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة شبعا - حاصبيا، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق".

بيروت - (د ب أ)

أزال الجيش اللبناني اليوم الخميس، عددا من السواتر الترابية وأعاد فتح طرقات في خراج بلدة شبعا في جنوب لبنان، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقها سابقاً.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 12/6/2025، ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة شبعا - حاصبيا، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق".