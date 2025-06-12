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وزير الدفاع اللبناني يؤكّد ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل

04:40 م الخميس 12 يونيو 2025

اللواء ميشال منسي

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بيروت - (د ب أ)

أكّد وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسي اليوم الخميس، ضرورة التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" من دون أي تعديل.

وقام الوزير منسي بزيارة مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة في جنوب لبنان والتقى القائد العام لليونيفيل أرولدو لازارو بحضور عدد من ضباط "يونيفيل "والجيش اللبناني "وعٌقد اجتماعا بحث خلاله الإشكالات بين اليونيفيل والأهالي التي تكررت في بعض البلدات".

وأدان الوزير منسي "الاعتداءات على اليونيفيل التي تخدم العدو الاسرائيلي"، مؤكّداً "ضرورة التجديد لليونيفيل ولاية اليونيفيل من دون أي تعديل"، وأمل أن "تنجح الجهود بذلك".

وأشار إلى أن "الهدف هو تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان وبدء عملية إعادة الإعمار".

وتكررت في الفترة الماضية حوادث اعتراض دوريات "اليونيفيل" من قبل الأهالي أثناء قيام دورياتها بمهامها في عدد من المناطق في جنوب لبنان بدون مرافقة الجيش اللبناني لها.

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اللواء ميشال منسي التجديد لليونيفيل وزير الدفاع اللبناني
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