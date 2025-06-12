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الحوثي: إسرائيل لجأت للاستعانة بمجموعات إجرامية من الخونة في غزة

04:33 م الخميس 12 يونيو 2025

جماعة أنصار الله الحوثية -أرشيفية

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وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، إن إنشاء المغتصبات "المستوطنات" الجديدة في الضفة الغربية هو إنهاء فعلي لفكرة "حل الدولتين" وفق الرؤية التي تتبناها الأمم المتحدة وغيرها.

وأكد الحوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد السلام ولا يريد أن يسلم الشعب الفلسطيني شيئا من أرضه بل يتجه عمليا إلى حسم المسألة بشكل كامل، موضحا أن حكومة الاحتلال لجأت إلى الاستعانة بمجموعات إجرامية من المجرمين الخونة في قطاع غزة.

وأشار الحوثي، إلى أن أمريكا تساند الاحتلال الإسرائيلي في هندسة القتل للفلسطينيين عبر ما تسميه مراكز توزيع المساعدات، مشددا على أن الشراكة الأمريكية تحفز الاحتلال الإسرائيلي على التصعيد والاعتداءات وتجاوز القوانين والأعراف.

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جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي غزة
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