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الرئيس اللبناني وقرينته يتوجهان إلى الفاتيكان للقاء البابا ليو

04:15 م الخميس 12 يونيو 2025

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

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بيروت - (د ب أ)

توجه الرئيس اللبناني جوزف عون وقرينته نعمت، اليوم الخميس، إلى الفاتيكان للقاء البابا ليو الرابع عشر.

وغادر الرئيس عون وقرينته اليوم مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وسيستقبل البابا ليو يوم غد الجمعة الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، بحسب البيان، وتنضم بعده السيدة الأولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.

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الرئيس اللبناني الفاتيكان البابا ليو
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