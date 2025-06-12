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سوريا: افتتاح معبر "البوكمال" الحدودي مع العراق بعد غد السبت

04:14 م الخميس 12 يونيو 2025

معبر البوكمال

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دمشق - (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اليوم الخميس، افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من بعد غد السبت.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر.

ودعت الهيئة المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.

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معبر البوكمال سوريا الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية
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