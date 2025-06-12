الشرطة الهندية تعلن مقتل جميع ركّاب الطائرة المنكوبة في أحمد آباد

وكالات

أعلنت وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة، مقتل جميع ركاب الطائرة الهندية المنكوبة وعددهم 242 شخصا.

وقبل وقت قليل، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن قائد شرطة أحمد آباد الهندية، إنه يبدو أنه لا يوجد ناجين من حادث تحطم الطائرة الهندية.

‌‏وأفادت تقارير إعلامية، بانتشال أكثر من 100 جثة من موقع تحطم طائرة الركاب المنكوبة في أحمد آباد.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينج 787 دريملاينر" تابعة لشركة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، اليوم الخميس، بعد نحو 18 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي في مدينة أحمد آباد غرب الهند، أثناء رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وسقطت الطائرة في منطقة سكنية مكتظة قرب حي ميجاني ناجار، ما تسبب في اندلاع ألسنة لهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود تصاعدت من موقع التحطم، وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين وشهود العيان.

وكانت الطائرة قد أقلعت من المدرج رقم 23 في تمام الساعة 1:38 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 232 راكبًا، من بينهم رضيعان، إضافة إلى طاقم مكون من 12 شخصًا (10 من طاقم الضيافة وطياران).

ووفقًا لتصريحات رسمية، فقدت الطائرة السيطرة بعد لحظات من الإقلاع، وانحدرت نحو منطقة سكنية كثيفة بالسكان، ما زاد من تعقيد عمليات الإنقاذ.

ومن بين طاقم الطائرة المفقود حتى الآن قائدها، الكابتن سوميت سابهاروال، وهو طيار مخضرم لدى شركة "إير إنديا"، وكان إلى جانبه مساعد الطيار كليف كوندر في قمرة القيادة.