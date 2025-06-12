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الشرطة الهندية: يبدو أنه لا يوجد ناجين من حادث الطائرة المنكوبة

03:39 م الخميس 12 يونيو 2025

الشرطة الهندية

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(وكالات)

قالت الشرطة في مدينة أحمد آباد الهندية، اليوم الخميس، إنه لا يُتوقع وجود ناجين من بين ركاب الطائرة التابعة لشركة "إير إنديا" التي كانت متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، وتحطمت بعد دقائق من إقلاعها.

وصرح المفوض العام للشرطة، جي. إس. مالك، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "يبدو أنه لا يوجد أي ناجٍ في الحادث"، مضيفًا أن "الطائرة سقطت فوق منطقة سكنية تضم أيضًا بعض المكاتب، ما يعني وجود ضحايا إضافيين بين السكان المدنيين".

ولم يقدم المسؤول الأمني تفاصيل إضافية بشأن الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى أو الجرحى، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والإجلاء مستمرة وسط الدمار الناجم عن سقوط الطائرة، وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي في أحمد آباد متجهة إلى مطار جاتويك في لندن، قبل أن تُفقد إشارتها على ارتفاع 625 قدمًا بعد 18 دقيقة على الإقلاع.

وأعلنت السلطات الهندية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 100 جثة من بين حطام الطائرة التي تحطمت قرب مطار مدينة أحمد آباد، غربي البلاد.

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