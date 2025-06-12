أكثر من 100 قتيل في تحطم الطائرة الهندية المنكوبة

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 100 جثة من بين حطام الطائرة التي تحطمت قرب مطار مدينة أحمد آباد، غربي البلاد.

وسقطت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) بعد نحو 18 دقيقة من إقلاعها، حيث كانت متجهة من مطار سردار فالابهبهاي باتيل في أحمد آباد إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

وفي بيان رسمي، أكدت "إير إنديا" أن الطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، كانت تقل 242 شخصًا، بينهم 217 بالغًا، و11 طفلًا، إضافة إلى 14 من أفراد الطاقم.

وأوضحت الشركة أن ركاب الطائرة ينتمون إلى عدة جنسيات، جاءت على النحو التالي: 169 هنديًا و53 بريطانيًا و7 برتغاليين وراكب كندي واحد.

وسقطت الطائرة في منطقة مكتظة بالسكان قرب المطار، حيث أفادت الشرطة بأن الحطام ارتطم بمبنى مخصص لسكن الأطباء. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي تصاعد النيران والدخان الكثيف، بينما واصلت فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

رد رسمي

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه العميق إزاء الحادث، واصفًا إياه بأنه "مأساة صادمة تفوق الوصف".

وقال مودي، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "لقد أصابتنا مأساة أحمد آباد بالذهول والحزن. إنها مفجعة بما لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. في هذه الساعة الحزينة، قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث. أنا على تواصل مستمر مع الوزراء والسلطات المعنية، والجهات المختصة تعمل على تقديم المساعدة للضحايا وأسرهم".

يُذكر أن مودي ينحدر من ولاية جوجارات، التي تقع فيها مدينة أحمد آباد.