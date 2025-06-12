مصر تعرب عن خالص تعازيها للهند في ضحايا الطائرة المنكوبة

(وكالات)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيها لجمهورية الهند الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار "أحمد أباد" غرب الهند صباح اليوم ١٢ يونيو ٢٠٢٥، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية الهند، حكومة وشعبا في مواجهة آثار الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا من الهند وكافة الجنسيات الأخرى.

وفي وقت سابق اليوم سقطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا)، بعد 18 دقيقة من إقلاعها قرب مطار مدينة أحمد آباد، غرب الهند في منطقة مكتظة بالسكان.

وصرحت شركة "إير إنديا" في بيان رسمي، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 242 شخصًا، من بينهم 217 بالغًا، و11 طفلًا، و14 من أفراد الطاقم.

كما أوضح البيان أن ركاب الطائرة ينتمون إلى عدة جنسيات، جاءت على النحو التالي: 169 هنديًا و53 بريطانيًا و7 برتغاليين وراكب كندي واحد.

وكشفت سلطات الإنقاذ الهندية، عن انتشال 30 جثة على الأقل من أحد الأبنية في موقع تحطم طائرة الركاب في مدينة أحمد آباد.