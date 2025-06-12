وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن مدينة "لوس أنجلوس كانت آمنة وهادئة خلال الليلتين الماضيتين وحرسنا الوطني وضع شرطة المدينة في موقع يمكنهم من أداء مهامهم بفعالية".

وأكد ترامب، أنه من دون الجيش لكانت لوس أنجلوس مسرحا لجريمة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ سنوات، مشددا على أن حاكم كاليفورنيا فقد السيطرة تماما على الوضع وكان عليه أن يقول شكرا لإنقاذه بدلا من محاولة تبرير أخطائه وعدم كفاءته.

وذكر قائد بالحرس الوطني الأمريكي، مساء الأربعاء، أن 4000 من قوات الحرس الوطني و700 من المارينز وصلوا إلى ولاية كاليفورنيا لحماية الوكالات والمنشآت الفيدرالية بالأماكن التي شهدت مظاهرات.

وأوضح القائد العسكري الأمريكي، أن هناك 2000 جندي جاهزون للعمل و2000 آخرون تحت التعبئة والتدريب للقيام بالمهمة الأساسية في كاليفورنيا وهي حماية المنشآت الفيدرالية.

وأكد القائد بالحرس الوطني الأمريكي، أنه من الممكن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن أخرى غير لوس أنجلوس إذا شهدت مظاهرات، مشيرا إلى أن بنادق جنود المارينز لن تحمل ذخيرة خلال العمل في كاليفورنيا.

وتشهد لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، أعمال عنف واسعة احتجاجا على قانون الهجرة وإجراءات سلطات إنفاذ القانون ضد المهاجرين في الولاية، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استدعاء الحرس الوطني.