(وكالات)



أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، عن حزنه العميق إزاء حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "إير إنديا" في مدينة أحمد آباد، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، ووصف الحادث بأنه مأساة صادمة تفوق الوصف.



وقال مودي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد أصابتنا مأساة أحمد آباد بالذهول والحزن. إنها مفجعة بما لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. في هذه الساعة الحزينة، قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث. أنا على تواصل مستمر مع الوزراء والسلطات المعنية، والجهات المختصة تعمل على تقديم المساعدة للضحايا وأسرهم".



يُذكر أن مودي ينحدر من ولاية غوجارات، حيث وقعت الكارثة.



وأعلنت الشرطة الهندية، أن طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) تحطمت فوق مبنى سكني مخصص لإقامة الأطباء، في منطقة مكتظة بالسكان قرب مطار مدينة أحمد آباد، غرب الهند.

ووفق مشاهد بثها التلفزيون المحلي، تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان من موقع الحادث، بينما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء ورفع الأنقاض، وسط مخاوف من وجود عدد كبير من الضحايا تحت الركام.

وفي بيان رسمي، أكدت شركة "إير إنديا" أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 242 شخصًا، من بينهم 217 بالغًا، و11 طفلًا، و14 من أفراد الطاقم.

كما أوضح البيان أن ركاب الطائرة ينتمون إلى عدة جنسيات، جاءت على النحو التالي: 169 هنديًا و53 بريطانيًا و7 برتغاليين وراكب كندي واحد.







