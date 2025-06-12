إسرائيل تعلن اعتقال عناصر من حماس من داخل سوريا

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ عملية أمنية في بلدة بيت جن بجنوب سوريا، اعتقل خلالها مجموعة من الأشخاص زعم أنهم ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وتم نقلهم إلى داخل إسرائيل للتحقيق.

من جانبها، لم تُصدر حركة حماس أي تعليق رسمي بشأن ما أعلنته إسرائيل أو ما أوردته دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "مقاتلي لواء الإسكندروني نفذوا عملية ليلية لاعتقال أشخاص من حماس كانوا ينشطون في منطقة بيت جن جنوب سوريا".

وأضاف الجيش في بيان رسمي أن المعتقلين "كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد مدنيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي داخل سوريا"، مشيرًا إلى أن العملية جاءت "استنادًا إلى معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية"، حول ما وصفها بـ"مؤامرات إرهابية" كانت تستهدف إسرائيل بحسب زعمه.

وأشار البيان إلى أن الجنود الإسرائيليين ضبطوا أسلحة نارية وذخيرة خلال العملية، مؤكدًا أن المعتقلين نُقلوا إلى إسرائيل، حيث يخضعون للتحقيق من قبل الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية.

من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن شابًا سوريًا قُتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة بيت جن، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دمشق، كما تم اعتقال 7 أشخاص آخرين خلال العملية.

وفي تصريح لوكالة رويترز، نفى متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أي علاقة للمعتقلين بحركة حماس، مؤكدًا أنهم "مدنيون من سكان البلدة"، وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على أحد السكان، ما أدى إلى مقتله في المكان".

ورداً على سؤال من رويترز حول سقوط قتلى خلال العملية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "أعيرة نارية أُطلقت على أحد المشتبه بهم لدى محاولته الفرار"، مضيفًا: "رُصد أنه أصيب".