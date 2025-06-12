إعلان

بعد فشل حل الكنيست.. وزير الإسكان الإسرائيلي يتقدم باستقالته

03:04 م الخميس 12 يونيو 2025

وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق جولدنوبف تقدم باستقالته من الحكومة ردا على فشل التصويت على حل الكنيست.

ورفض النواب الإسرائيليون في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وصوت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، بينما أيده 53 نائبا.

وكانت المعارضة قدمت هذا النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يتسحاق جولدنوبف فشل حل الكنيست استقالة وزير الإسكان الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات الخميس
"نيمبوس" يُثير المخاوف.. هل يلوح شبح موجة جديدة لكورونا؟
"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية