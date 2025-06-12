الشرطة الهندية: الطائرة المنكوبة سقطت فوق مستشفى في أحمد آباد

(وكالات)

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن طائرة ركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) سقطت فوق مبنى سكني مخصص للأطباء في منطقة مكتظة بالسكان قرب مطار مدينة أحمد آباد، غربي البلاد.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي تصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف من موقع التحطم، بينما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء وإزالة الأنقاض، وسط مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا تحت الركام.



وفي بيان لها، أكدت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت تقل 242 شخصًا، بينهم 217 بالغًا، و11 طفلًا، و14 من أفراد الطاقم. وأضافت أن على متن الرحلة كان هناك ركاب من عدة جنسيات، من بينهم:

169 هنديًا

53 بريطانيًا

7 برتغاليين

وراكب كندي واحد

تفاصيل الرحلة وسقوط الطائرة

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تُسيّر الرحلة رقم AI171 من مدينة أحمد آباد إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

الطائرة، وهي من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، أقلعت من المدرج 23 في مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي عند الساعة 1:39 ظهرًا بالتوقيت المحلي، إلا أنها اختفت عن الرادار بعد نحو 18 دقيقة، وتحديدًا عقب توجيه نداء استغاثة.

وأكد برج المراقبة في المطار أن الطيار أرسل إشارة استغاثة قبل لحظات من فقدان الاتصال، فيما رجحت السلطات أن يكون التحطم قد وقع في مرحلة الإقلاع الأولى، إذ فُقدت الإشارة على ارتفاع 625 قدمًا فقط.