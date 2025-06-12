كتب- محمود الهواري:

في حادث مؤسف، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية صباح الخميس، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، بينما كانت في طريقها من مدينة أحمد آباد إلى العاصمة البريطانية لندن.

الطائرة من طراز بوينج 787-8 دريملاينر وتحمل رقم الرحلة AI-171، وكانت تقلّ 242 شخصًا، من بينهم 12 من طاقم الطائرة.

وأفادت السلطات الهندية أن الطائرة فقدت الاتصال مع برج المراقبة بعد إرسال نداء استغاثة لم يتم الرد عليه.

وأكدت إدارة الطيران المدني (DGCA) أن الإشارة اختفت على ارتفاع يقارب 625 قدمًا، أي بعد وقت قصير جدًا من الإقلاع من مطار Sardar Vallabhbhai Patel الدولي.

وتحطمت الطائرة في منطقة سكنية قريبة من المطار، وتحديدًا على مبنى يُعتقد أنه مستشفى.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطيار سوميت سابهروال، صاحب أكثر من 8200 ساعة طيران، هو من قاد الرحلة، وكان معه مساعد الطيار كليف كوندار الذي يمتلك خبرة بنحو 1100 ساعة طيران.

وبحسب التقارير والبيانات الرسمية فإن غالبية الركاب كانوا من الجنسية الهندية، إذ بلغ عددهم 169 شخصًا، بينما كان على متن الطائرة أيضًا 53 بريطانيًا، إضافة إلى 7 مواطنين برتغاليين وراكب كندي واحد.

وتتابع السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قائمة الركاب التي تضم جنسيات متعددة، ما يُثير اهتمامًا دوليًا واسعًا حول مصير هؤلاء الركاب.

وأكدت شركة الطيران أن الطائرة كانت تُقل عددًا كبيرًا من العائلات والمتجهين لقضاء عطلات أو زيارات عمل، ما يُضاعف من مأساوية الحادث.