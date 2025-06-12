أنباء عن وجود مسؤول هندي سابق على متن الطائرة المنكوبة

(وكالات)



ذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" اليوم الخميس، إن طائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية، كان على متنها القائد السابق لحكومة ولاية جوجارات، فيجاي روباني، الذي سُجّل حضوره ضمن المقعدين في الدرجة الأولى.

وسقطت الطائرة إير إنديا، وهي من طراز "بوينج 787 دريملاينر"، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي، متجهة نحو لندن جاتويك، وكان على متنها 242 شخصاً من بينهم طاقم مؤلف من 12 فرداً.



ووقع الحادث في منطقة ميجاني، خلف المحيط المباشر للمطار، حيث شوهدت أعمدة من الدخان الكثيف تصاعدت فوق مكان الانهيار. وحسب المعلومات الأولية، وصلت الطائرة إلى ارتفاع حوالي 625 قدم فقط قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة وتصدر نداء استغاثة.



وأُرسل على الفور نحو 7 مركبات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف، ووصلت فرق استجابة للطوارئ إلى موقع الحادث، وذلك بعد إندلاع حريق كبير بسبب كمية الوقود الكبيرة في الطائرة.



وحتى الآن، لا توجد بيانات مؤكدة عن عدد الضحايا أو الجرحى، لكن شركة الخطوط الجوية الهندية أكدت وجود 53 بريطانيا، و7 برتغاليين، و169 هنديًا، وراكب كندي واحد.



أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه العميق على الحادث، ووصفه بأنه "مفجع إلى أبعد حد"، فيما أبدى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تضامن حكومة بلاده، مع العلم بوجود 53 مواطنًا بريطانيًا من بين الركاب.







