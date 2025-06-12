وكالات

في كارثة مروعة، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية اليوم الخميس أثناء اقترابها من مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند، وعلى متنها أكثر من 200 شخص، وفق ما أكدته مصادر في الشركة والشرطة الهندية.

وكانت الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، تقل 242 راكبًا و12 من أفراد الطاقم، وكان من المفترض أن تتجه من أحمد آباد إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن تفقد الاتصال بعد دقائق قليلة من الإقلاع وتصطدم بمبنى سكني يُعتقد أنه مستشفى أو نُزل للأطباء.

وبحسب التقارير والبيانات الرسمية فإن غالبية الركاب كانوا من الجنسية الهندية، إذ بلغ عددهم 169 شخصًا، بينما كان على متن الطائرة أيضًا 53 بريطانيًا، إضافة إلى 7 مواطنين برتغاليين وراكب كندي واحد.

وتتابع السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قائمة الركاب التي تضم جنسيات متعددة، ما يُثير اهتمامًا دوليًا واسعًا حول مصير هؤلاء الركاب.

وأكدت شركة الطيران أن الطائرة كانت تُقل عددًا كبيرًا من العائلات والمتجهين لقضاء عطلات أو زيارات عمل، ما يُضاعف من مأساوية الحادث.