إعلام عبري: المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم، دون ذكر أيّة تفاصيل عن الأسباب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر، الخميس، أن الولايات المتحدة تعيش حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وأشارت المصادر، إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وُضعت في حالة تأهب قصوى.

وأكدت المصادر، على ازدياد قلق مسؤولي الاستخبارات الأمريكية خشية قيام إسرائيل بضرب إيران دون موافقة واشنطن، موضحة أنه من شبه المؤكد أن ضرب إسرائيل لإيران سيفسد المفاوضات وسيدفع طهران لرد انتقامي.

وأضاف دبلوماسي في المنطقة: "نراقب الوضع بقلق ونعتقد أنه أخطر من أي وقت مضى".

في المقابل، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، انطلاق سلسلة من المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.

وتتزامن المناورات العسكرية مع تقارير تشير إلى هجوم إسرائيل وشيك محتمل على إيران.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس، إن "العدو يهددنا في بعض الأوقات لكن نقول إننا مستعدون لأي سيناريوهات وأي ظروف".

وحذر سلامي، العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته، مؤكدا جاهزية طهران واستعدادها لمواجهة أي حروب على أي مستويات.

وشدد سلامي، على أنه "إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء فسيكونون عبرة للتاريخ"، موضحا أن ردود إيران القادمة على إسرائيل لن تكون كعمليتي "الوعد الصادق" وستكون أشد قوة وتدميرا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إيراني، الخميس، إن مسؤولين عسكريين إيرانيين اجتمعوا لمناقشة الرد على ضربة إسرائيلية محتملة.

وأكد المسؤول الإيراني، أن طهران وضعت خطة رد تتضمن هجوما مضادا فوريا على إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني، الخميس، إن التهديد العسكري كان دائما جزءا من تكتيكات التفاوض الأمريكية مع إيران.

وأكد المسؤول الإيراني، على أن أي عمل عسكري ضد بلاده سواء من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة.

بدوره، جدد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن طهران لم تسع يوما لامتلاك السلاح النووي وملتزمة باتفاقية الضمانات الشاملة، فضلا عن إيجاد حل تفاوضي يعالج الهواجس بشأن ملفها النووي والعقوبات عليها.

وشدد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، على أن أي محاولة أو تهديد بتفعيل آلية الزناد سيفضي لعواقب سلبية خطيرة.