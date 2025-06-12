إيران: سنتخذ إجراءات للرد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الخميس، ما وصفته بالادعاءات بعدم التزام طهران بالتعهدات في اتفاقية الضمانات الشاملة، مؤكدة أن تلك المزاعم مختلقة ولا أساس لها.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن طهران ستتخذ إجراءات للرد على القرار حفاظا على مصالحها وللاستفادة من الطاقة النووية السلمية.

وأعربت الخارجية الإيرانية، عن أسفها لمواقف مدير الوكالة الطاقة الدولية الذرية رافاييل جروسي "المنحازة في تقريره الأخير وتصريحاته المستفزة بشأن برنامحنا النووي".

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن جروسي يتحمل مسؤولية مباشرة في زعزعة مكانة الوكالة ومصداقيتها.

وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الخميس، إن طهران حذرت الدول الغربية بأن النهج الذي تتبعه لن يؤدي إلى تحقيق أي نتيجة.

وأكد كمالوندي، أن تخصيب اليورانيوم في إيران سيزداد بشكل ملحوظ.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، الخميس، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.

وأعلن البيان، تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم ردا على التصويت ضد طهران، فضلا عن استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع فوردو بأجهزة من الجيل السادس.

وقالت الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية، إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي ويكشف طبيعتها، مؤكدتين أن سياسة التعاون مع الوكالة أدت لنتائج عكسية بسبب التعامل السياسي.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن دبلوماسيين، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها.

وأوضح الدبلوماسيون، أن مجلس المحافظين وافق على القرار بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.